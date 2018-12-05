В Росморречфлоте не видят ограничений для судоходства в Керченском проливе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Ограничений для прохода судов по Керченскому проливу из-за ситуации на Украине нет и не ожидается. Об этом сообщил в среду корреспонденту ТАСС руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Юрий Цветков.

"Про судоходство, про Керчь-Еникальский канал могу сказать, что проблем с задержками, с судоходством нет, и мы их не предвидим. Есть установленный порядок: заблаговременная подача [заявки] - вас ставят в лоцманскую проводку и проходите", - сказал он на форуме "Арктика: Настоящее и будущее".

Цветков уточнил, что в это время года возможны задержки из-за погоды: в этой части Черного моря сейчас сезон штормов.

Правила прохода судов

По данным Росморречфлота, с января по октябрь 2018 года интенсивность судоходства через Керчь-Еникальский канал выросла более чем на 12% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. В обе стороны прошли более 16,7 тыс. судов.

После 2014 года для плавания по каналу допускаются суда длиной до 252 м и осадкой до 8 м. Если длина судна превышает 215 м, плавание по каналу разрешено только в светлое время суток при буксирном обеспечении. Надводный высотный габарит судна при проходе под Крымским мостом не должен превышать 33 м.

График движения и расстановки судов в морском порту Керчь и на подходах к нему утверждает капитан морского порта ежедневно. При плавании на подходах к порту на всем протяжении канала допускается максимальная скорость движения судов не более 10 узлов, для судов с осадкой пять метров и менее - не более 12 узлов. При этом минимальная скорость должна быть не менее пяти узлов.

Лоцманская проводка судов для прохождения по каналу обязательна и осуществляется круглосуточно. Право осуществлять плавание без лоцмана на подходах к морскому порту Керчь предоставляется капитанам судов под флагом РФ длиной менее 145 м, с осадкой менее 4,5 м и оформляется распоряжением капитана морского порта.

О форуме

Форум "Арктика: Настоящее и будущее", организатором которого выступает Ассоциация полярников, проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 7 декабря. Его участники обсуждают вопросы защиты экологии северных регионов, развития инфраструктурных проектов, защиты прав коренных народов, молодежную политику в Арктике, подготовку кадров. В работе принимают участие около 2 тыс. человек из арктических регионов России и более чем 20 других стран, в том числе всех стран-участниц Арктического совета. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.