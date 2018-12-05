Минкавказ предложило создать фонд инвестиционного сотрудничества РФ и Саудовской Аравии

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Министерство РФ по делам Северного Кавказа предложило создать Суверенный фонд развития инвестиционного сотрудничества для поддержки проектов бизнеса России и Саудовской Аравии. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Был рассмотрен проект создания Суверенного фонда развития инвестиционного сотрудничества, ключевой целью которого должно стать формирование инструментов поддержки приоритетных инвестиционных проектов двух стран", - говорится в сообщении по итогам заседания рабочей группы по межрегиональному сотрудничеству, созданной в рамках межправительственной российско-саудовской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Создание такого фонда поможет развитию региональных проектов, а его работу планируется скорректировать с программой российско-саудовского инвестиционного фонда, созданного в 2017 году для привлечения инвестиций в национальные проекты в области нефтехимии и логистики.

Поясняется, что на совещании основной задачей рабочей группы было названо выстраивание экономического и инвестиционного взаимодействия Саудовской Аравии с регионами России.

"О своей заинтересованности в сотрудничестве с Королевством Саудовская Аравия сообщали порядка 30 субъектов страны. Однако пока активность регионов оставляет желать лучшего: предложения по проектам мы получили только от пары субъектов. Коллеги, никого заставлять мы не имеем права и не будем. Однако и упускать возможность тем, кто готов развивать кооперацию и прорабатывать совместные проекты, не можем позволить", - цитирует пресс-служба слова первого заместителя министра РФ по делам Северного Кавказа Одеса Байсултанова.

Решение о создании рабочей группы по межрегиональному сотрудничеству было принято на пятом заседании межправительственной российско-саудовской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в 2017 году в Эр-Рияде. С российской стороны рабочую группу возглавил Одес Байсултанов.