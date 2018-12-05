ФАС может до конца года рассмотреть дело по жалобе структур "Роснефти" на "Лукойл"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев попросит профильное управление ведомства ускорить рассмотрение дела по жалобе структур "Роснефти" на "Лукойл" из-за высоких ставок на перевалку нефти. Об этом он сообщил журналистам.

"Занимаемся этой темой, Варандеем, мы возбудили дело, идет процедура расследования. Я уже знаю все цифры, которые есть, идет анализ этих цифр", - сказал он. "Я, наверное, буду просить своих коллег, уже поскольку некоторая ясность, я думаю, у них есть, завершать дело, может быть, даже до конца года", - добавил Артемьев.

Ранее представитель "Роснефти" сообщил ТАСС, что компании "Башнефть" и "Башнефть-Полюс" обратились в регуляторные органы с заявлением о рассмотрении вопроса об экономической обоснованности цены, установленной за перевалку нефти в терминале Варандей. "Роснефть" заявляла, что эти действия направлены на защиту интересов всех акционеров "Башнефть-Полюс", в том числе и самого "Лукойла".

Совместное предприятие "Башнефти" и "Лукойла" - "Башнефть-Полюс" - разрабатывает месторождения Требса и Титова на севере Ненецкого автономного округа.

Доказанные запасы нефти на месторождениях на 31 декабря 2015 года, по данным компании, составляли 240,2 млн баррелей. Пиковая добыча в 4,8 млн т в год будет достигнута к 2020 году. "Башнефть" получила лицензию на месторождения в начале 2011 года за 18,5 млрд рублей. Тогда же для освоения месторождений было создано СП "Башнефть- Полюс", в котором "Лукойл", имеющий необходимую инфраструктуру в НАО, получил 25,1% акций за $153 млн.