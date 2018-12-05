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Глава ФАС: правкомиссия может одобрить покупку Schlumberger доли в EDC до конца года

Игорь Артемьев отмтеил, что для одобрения покупки до конца года компания должна проработать перечень передаваемых в ходе сделки технологий в РФ

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями 4 декабря не одобрила покупку американской Schlumberger доли в российской нефтесервисной компании Eurasia Drilling (EDC). Одобрение может произойти до конца года, для этого компания должна проработать перечень передаваемых в ходе сделки технологий в РФ, заявил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.

"Нет (сделка не была одобрена на заседании 4 декабря - прим. ТАСС), потому что идет согласование, потому что появились новые требования к ним, которые мы с ними обсуждаем", - сказал Артемьев.

Теги
Артемьев, Игорь ЮрьевичРоссия
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