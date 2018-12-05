Глава ФАС: правкомиссия может одобрить покупку Schlumberger доли в EDC до конца года

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями 4 декабря не одобрила покупку американской Schlumberger доли в российской нефтесервисной компании Eurasia Drilling (EDC). Одобрение может произойти до конца года, для этого компания должна проработать перечень передаваемых в ходе сделки технологий в РФ, заявил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.

"Нет (сделка не была одобрена на заседании 4 декабря - прим. ТАСС), потому что идет согласование, потому что появились новые требования к ним, которые мы с ними обсуждаем", - сказал Артемьев.