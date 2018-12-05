Псковские власти намерены профинансировать запуск авиарейса по маршруту Псков - Сочи

ПСКОВ, 5 декабря. /ТАСС/. Администрация Псковской области намерена выделить субсидии из регионального бюджета на запуск прямого авиарейса по маршруту Псков - Сочи. Об этом в среду в эфире телеканала "Россия-24" сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

"Принципиально важно сохранить пассажирское сообщение. Останется рейс Псков - Москва, рассматриваем возможность продления этого рейса со следующего года до Краснодара. И также рассматриваем возможность прямого сообщения хотя бы один-два раза в неделю [по маршруту] Псков - Сочи. Для этого, правда, потребуется субсидия из регионального бюджета, но мы с депутатами консультацию провели, есть понимание, что необходимо транспортную доступность региона развивать", - сказал Ведерников.

Он также сообщил, что сейчас администрация региона ведет переговоры с инвестором, и в ближайшее время будет определено "целевое назначение аэропорта". "По указу президента инвестор должен в общей сложности инвестировать больше 1 млрд рублей. Часть средств пойдет на покупку воздушных судов, а часть средств будет направлена на реконструкцию здания аэропорта", - отметил глава региона.

Ранее сообщалось, что в октябре акционерное общество "Аэропорт Сиверский" победило в аукционе по продаже акций ОАО "Псковавиа", который был объявлен администрацией Псковской области. Согласно документации, "Аэропорт Сиверский" получил 75% минус одна акция авиакомпании за 55 млн рублей. За счет приватизации власти планируют привлечь до 2020 года более 1,2 млрд рублей инвестиций в региональную авиакомпанию, что поможет вывести "Псковавиа" из кризиса и продолжить развивать авиационную доступность региона.

Авиасообщение между Псковом и Москвой было восстановлено 2 октября 2018 года. Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников называл авиасообщение с Москвой важнейшим фактором, который определяет не только транспортную доступность, но и экономическое развитие региона. Для запуска авиарейсов при поддержке администрации региона ОАО "Псковавиа" привело техническое состояние аэропорта в нормативное состояние.