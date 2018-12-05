В Сбербанке подтвердили информацию о вводе ограничения на перевод денег по номеру телефона

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Клиенты Сбербанка смогут осуществить перевод денег по номеру телефона только на дебетовые карты. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба банка.

"Переводы на дебетовые карты будут поступать как обычно - по номеру телефона, либо по номеру карты. А переводы на кредитную карту будут поступать по номеру карты", - передает пресс-служба банка.

Ранее в Telegram-каналах и СМИ появилась информация, что Сбербанк в ближайшее время отменит возможность перевода денег на кредитные карты по номеру телефона.

Как передает пресс-служба банка, причиной для данного нововведения послужили жалобы клиентов, возникшие в результате случайного перевода средств на кредитную карту, поскольку в соответствии с действующими тарифами банка услуга вывода средств с кредитной карты является платной. Чтобы избежать таких ситуаций Сбербанк изменил механизм перевода средств.

В колл-центре банка ТАСС сообщили, что "исключение кредитной карты из алгоритма перевода [денежных средств] по номеру телефона начинается поэтапно по регионам с 3 декабря". При этом колл-центр не располагает детальной информацией по срокам в отношении отдельных регионов.