Samsung представил 5G-смартфон

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Прототип одного из самых быстродействующих смартфонов для сетей пятого поколения мобильной связи представили на проходящей в штате Гавайи конференции Snapdragon Technology Summit. Об этом сообщил в среду интернет-портал Cnet.com, специализирующийся на новинках электроники.

На конференции обсуждались планы создания 5G-сетей. В частности, операторы мобильной связи Verizon и AT&T в демонстрационных целях установили в конференц-зале микросети, а Samsung представил первый действующий прототип смартфона, предназначенного для 5G-сетей. Журналистам дали возможность только посмотреть на новинки, но не опробовать их.

Эти сети, как отметил на конференции президент компании Qualcomm Кристиано Амон, "заложат основы для использования смартфонов, а позднее - автомашин и практически всех типов электронных устройств". "Первый шаг (в том, что касается смартфонов - прим. ТАСС), как ожидается, будет сделан в первой половине 2019 года", - добавил он.

Как отметил портал Cnet.com, мобильные сети пятого поколения ускорят передачу информации от 10 до 100 раз, и смартфоны смогут более эффективно использовать приложения, в том числе и те, что созданы на основе технологии дополненной реальности. Сети 5G обеспечат также возможность для коммуникации между беспилотными автомобилями и с системами управления дорожным движением.