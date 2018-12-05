В Псковской области запустят проект мультимодальных пассажирских перевозок

ПСКОВ, 5 декабря. /ТАСС/. Администрация Псковской области намерена реализовать на территории региона проект мультимодальных пассажирских перевозок. Это позволит обеспечить транспортную доступность для жителей тех муниципалитетов, где отсутствует железнодорожное сообщение, об этом сообщил в среду в эфире телеканала "Россия-24" губернатор региона Михаил Ведерников .

Мультимодальные перевозки предполагают перевозку пассажиров по одному билету, выполненную по меньшей мере двумя видами транспорта.

"У нас есть одна очень большая проблема - железнодорожные пути на территории региона не электрифицированы, и для того, чтобы эту проблему решить, нужен не один год и не один десяток миллиардов рублей. Это серьезные средства. Этот вопросы мы поднимали на переговорах с РЖД, пока решения нет. Мы начнем сейчас работу по реализации проекта мультимодальных перевозок, это более быстрый вариант, он обеспечит доступность тех районных центров, где сейчас нет регулярного железнодорожного сообщения", - сказал губернатор.

По его словам, это решение потребует выделение из областного бюджета средств на софинансирование таких перевозок.

Ранее сообщалось, что крупнейшее транспортное предприятие Псковской области ГППО "Псковпассажиравтотранс" запустило в Пскове мультимодальные пассажирские перевозки. Предприятие использует для этого "Аэроэкспресс", который доставляет пассажиров от здания аэропорта до остановок общественного транспорта.

Проект мультимодальных пассажирских перевозок реализуется в рамках стратегии администрации Псковской области, которая предусматривает взаимосвязь всех видов транспорта и объединение их в единую транспортную систему. Ранее губернатор Михаил Ведерников объявил о том, что перед администрацией стоит задача по развитию транспортной доступности региона.