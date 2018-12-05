КИРОВ, 5 декабря. /ТАСС/. Новый тариф на вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов установят в Кировской области до 20 декабря, об этом в среду сообщил в ходе заседания в региональной Общественной палате министр энергетики и ЖКХ области Игорь Редькин. Утвердить тариф 4 декабря, как ранее планировалось, не смогли по причине несогласия общественности с предложением Региональной службы по тарифам.

Как сообщил в ходе заседания глава Региональной службы по тарифам (РСТ) Максим Михайлов, РСТ предложила тариф в размере 791 рубля за кубометр без НДС в первом полугодии 2019 года и 827 рублей - во втором полугодии. В среднем при таких расценках тариф на вывоз мусора в Кирове составит порядка 140 рублей с человека в месяц. Тариф планировали утвердить 4 декабря, однако у общественного совета при РСТ возникли вопросы, в частности, к инвестиционной составляющей тарифа, в результате сроки утверждения тарифа перенесли.

"Тариф на вывоз мусора установят в Кировской области до 20 декабря", - сказал Редькин.

Министр подчеркнул, что перенос сроков негативно скажется на бизнесе. "Бизнесу нужно уже сейчас заключать договоры с региональным оператором, а не работать по нормативам", - отметил Редькин.

По мнению члена Общественной палаты области Андрея Березина, 90% бизнеса не успеет к 1 января заключить договоры с региональным оператором (АО "Куприт"), в итоге существенно вырастут затраты на вывоз мусора, "которые лягут на зарплаты, налоги".

Реформа системы обращения с отходами началась в России в 2017 году. В соответствии с ней, регионы должны утвердить территориальные схемы и программы обращения с ТКО, нормативы их накопления, выбрать единых региональных операторов, которые возьмут на себя все этапы работы с отходами - от вывоза мусора до устранения нелегальных свалок. Срок начала реформы, принципиально меняющей существующий механизм обращения с ТКО в стране, был продлен до 1 января 2019 года.