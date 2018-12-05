Арбитраж подтвердил правомерность штрафов ФАС против "Газпром газораспределения Махачкала"

МАХАЧКАЛА, 5 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Дагестана подтвердил правомерность пяти штрафов, которые республиканское управление ФАС России наложило на АО "Газпром газораспределение Махачкала". Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе управления.

Как отмечается, ранее антимонопольная служба признала компанию нарушившей федеральный закон "О защите конкуренции" из-за незаконного отключения газа ОАО "РЖД", НПО "Модуль", ООО "Торговый дом "Фея", кафе "Халал" и кафе "Три льва". За каждое нарушение на газовое предприятие был наложен штраф в размере 2 млн 682 тыс. рублей (всего пять штрафов на общую сумму 13 млн 410 тыс. рублей), уточнили в дагестанском УФАС.

"Судебная инстанция признала законным привлечение газовой компании к административной ответственности, снизив размер каждого штрафа до 2 млн 133 тыс. 416 рублей, общая сумма пяти штрафов с учетом решения суда составила 10 млн 667 тыс. 080 рублей", - пояснили в региональном управлении антимонопольной службы.

В свою очередь в пресс-службе АО "Газпром газораспределение Махачкала" сообщили ТАСС, что акционерное общество подало апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда республики. "В данный момент вопрос еще рассматривается, документ находится на стадии обжалования, он еще не вступил в законную силу", - пояснили в пресс- службе АО "Газпром газораспределение Махачкала".

Ранее сообщалось, что за десять месяцев текущего года в Дагестане выявлены хищения газа. Ущерб оценен почти в 1,5 млрд рублей. Отмечалось, что в течение этого периода в правоохранительные органы подано 4321 заявление, в том числе 529 в отношении юридических лиц.

Президент РФ Владимир Путин 30 ноября поручил принять незамедлительные меры по пресечению фактов хищения нефти и газа, а также несанкционированного подключения к распределительным сетям в Дагестане. Генпрокуратура РФ 3 декабря начала проверку из-за безучетного потребления энергоресурсов, незаконных врезок, бесхозных объектов инфраструктуры топливно-энергетического комплекса Дагестана.