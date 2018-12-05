Аксенов поручил оптимизировать работу минэкономразвития Крыма в интересах бизнеса

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил новому министру экономического развития республики Людмиле Бланк создать в регионе комфортные условия для бизнеса и оптимизировать для этого работу подведомственных министерству структур. Об этом он в среду написал на своей странице в Facebook.

Ранее в среду Аксенов назначил министром экономического развития республики Людмилу Бланк, которая до этого исполняла обязанности заместителя главы министерства. Прежний министр экономического развития Крыма Наталья Чабан ушла в отставку по собственному желанию.

"Необходимо оптимизировать деятельность всех подведомственных министерству экономического развития структур, чтобы предприниматель, которому нужна консультация, не колесил по всему городу, а решал все свои вопросы в одном конкретном месте без каких бы то ни было проволочек", - написал Аксенов.

Он также добавил, что минэкономразвития региона должно обеспечить в республике комфортный инвестиционный климат. Для этого ранее была создана Корпорация развития Крыма, которая по мнению Аксенова, не достигла поставленных перед ней целей по работе с инвесторами.

В пресс-службе регионального министерства ТАСС сообщили, что за девять месяцев этого года корпорация сформировала для инвесторов 88 потенциальных инвестиционных площадок. Подведомственная министерству структура осуществляет сопровождение 185 инвестиционных проектов, объем инвестиций по которым составляет 150,3 млрд рублей.

Корпорация развития Республики Крым создана в 2015 году для "ведения инвестиционной деятельности и целенаправленного привлечения инвестиций в приоритетные секторы экономики региона, а также развития государственно-частного партнерства". Штаб-квартира компании расположена в Симферополе.