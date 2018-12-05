Азербайджан поддерживает сокращение добычи в рамках ОПЕК+

ВЕНА, 5 декабря. /ТАСС/. Азербайджан поддерживает идею сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК+, сказал журналистам в кулуарах заседания мониторингового комитета министр энергетики Пярвиз Шахбазов.

"Да, думаю, в этом направлении нужно работать", - сказал он, отвечая на вопрос, поддерживает ли Азербайджан идею сокращения добычи в рамках ОПЕК+.

Он также выразил надежду на то, что одно из заседаний мониторингового комитета состоится в Баку.

Азербайджан в декабре 2016 года присоединился к соглашению о сокращении добычи нефти в числе 11 стран, не входящих в ОПЕК. В рамках соглашения Азербайджан обязался снизить добычу нефти на 35 тыс. баррелей в сутки. По данным минэнерго, установленный для Азербайджана по соглашению ОПЕК + предел суточной добычи составляет 834 тыс. баррелей.

Азербайджанская сторона полностью выполняет взятые на себя обязательства. Так, в 2017 году среднесуточная добыча нефти в стране была равна 781,9 тыс. баррелей. В январе 2018 года суточная добыча нефти составила 814,6 тыс., в феврале - 806 тыс., в марте - 794 тыс., апреле - 785,7 тыс., мае - 801 тыс., июне - 792 тыс., июле - 773 тыс., августе - 774 тыс., сентябре - 796 тыс., в октябре - 783 тыс. баррелей нефти. До подписания соглашения ОПЕК+ добыча в Азербайджане составляла 829 тыс. баррелей в сутки.