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Санкции США в отношении "Русала"

Сенатор США призвал Мнучина не идти на уступки в санкциях против компаний Дерипаски

В своем обращении к главе минфина Роберт Менендес выдвинул ряд критериев, которые должны быть соблюдены для снятия санкций

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Член комитета по иностранным делам Сената США Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси) написал письмо министру финансов США Стивену Мнучину, в котором призвал не снимать американские санкции с компаний "Русал" и En+, связанных с Олегом Дерипаской, до тех пор, пока они остаются подконтрольными российскому бизнесмену. С текстом письма ознакомился в среду корреспондент ТАСС.

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В своем обращении Менендес также выдвинул ряд критериев, которые должны быть соблюдены для снятия санкций. В противном случае, по его словам, любые попытки это сделать, "вероятно, встретят сильное противодействие в Конгрессе".

"Я <...> буду решительно противостоять любым попыткам снять эти санкции до тех пор, пока господин Дерипаска не откажется от собственности в обеих компаниях и контроля над ними", - говорится в тексте.

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СШАРоссияДерипаска, Олег ВладимировичСанкции США в отношении "Русала"
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