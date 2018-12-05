Строительство судостроительного комплекса на "Северной верфи" отстает от графика

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Строительство нового судостроительного комплекса на территории "Северной верфи" отстает от графика, сообщила в среду пресс-службы правительства Петербурга по итогам совещания, которое провел вице-губернатор города Игорь Албин и в котором приняли участие представители подрядчика ОАО "Метрострой" и Объединенной судостроительной корпорации.

"Сегодня на площадке ведутся работы по устройству фундаментов стапельной плиты и эллинга. Директор департамента капитального строительства АО "ОСК" Валерий Юшманов обратил внимание вице-губернатора Албина на существенное отставание темпов работы от согласованного графика: выполнено менее 70% работ по устройству свайного основания (2105 свай из 3070), не более 30% работ по фундаменту. Общий запланированный объем устройства свай в декабре относительно предыдущего месяца снизился на 16%. Вице-губернатор, курирующий деятельность ОАО "Метрострой", потребовал от участников совещания объяснить причины существующего отставания от графика", - говорится в сообщении.

Как сообщается, участники рабочего совещания должны в недельный срок выработать и согласовать план по завершению работ на строительной площадке.

"Вице-губернатор Игорь Албин предложил ПАО "Северная верфь" в целях недопущения срыва контракта отработать альтернативные предложения по завершению строительства объекта другими подрядчиками, сделать дефектовку выполненных работ и провести консультации с независимыми экспертами, в том числе генеральным директором ГК ПИ "Геореконструкция" Алексеем Шашкиным. ОАО "Метрострой" поручено провести мобилизацию работ на объекте", - говорится в сообщении.

В самом "Метрострое" журналистам сообщили, что не видят оснований для смены подрядчика и намерены продолжить работу. "Между ОАО "Метрострой" и ПАО СЗ "Северная верфь", который является заказчиком строительства нового эллинга, имеется полное взаимопонимание и контакт. Реализация проекта производится в рабочем порядке. ОАО "Метрострой" продолжит реализовывать данный проект", - говорится в заявлении пресс-службы компании.

Непростые отношения

В ноябре город обвинил "Метрострой" в неэффективном использовании средств, выделенных на строительство метро, и на треть сократил финансирование расширения подземки в 2019 году.

Кроме того, власти города через суд взыскивают с "Метростроя" почти 3 млрд рублей непогашенных авансов на строительство стадиона "Санкт-Петербург", подряд на которое получил "Метрострой". Это домашняя арена футбольного клуба "Зенит", на котором проходили матчи Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году.

В конце ноября вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил, что правительство Санкт-Петербурга согласует увеличение своей доли в компании "Метрострой" к лету 2019 года.

Согласно закону "Об акционерных обществах", который регулирует деятельность ОАО "Метрострой" в части корпоративного управления, решение о проведении эмиссии может быть принято только общим собранием акционеров, сообщил ТАСС председатель совета директоров компании Александр Петров.

На вопрос ТАСС о том, когда компания планирует провести собрание акционеров, пресс-служба "Метростроя" сообщила, что сроки пока не определены. Около 14% "Метростроя" находятся в собственности бывшего генерального директора компании Вадима Александрова, еще около 24% принадлежат его сыну Николаю.

О "Северной верфи"

"Северная верфь" (первое название - Путиловская) - судостроительное предприятие, основанное в 1912 году. Завод занимает одно из ведущих мест в отрасли, выпустив за свою историю свыше 600 надводных кораблей и судов

Ранее гендиректор предприятия Игорь Пономарев заявил ТАСС, что создание нового эллинга для строительства крупнотоннажных кораблей и введение в строй нового передаточного дока позволят "Северной верфи" в два раза увеличить производственные возможности.