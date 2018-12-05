В Катаре заявили, что не интересуются участием в российских СПГ-проектах в Арктике

ВЕНА, 6 декабря. /ТАСС/. Катар в отличие от Саудовской Аравии не интересуется участием в российских СПГ-проектах в арктической зоне, в частности, в проекте "Новатэка" "Арктик СПГ-2". Об этом в среду сообщил журналистам министр по вопросам энергетики Катара Саад бен Шарида аль-Кааби.

"Нет, у нас нет к этому нет никакого интереса", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В настоящий момент обсуждается вопрос вхождения инвесторов в СПГ-проект "Арктик СПГ-2". Интерес к нем проявили, в частности, компании из Китая, Саудовской Аравии и Японии.