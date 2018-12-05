Власти Катара намерены сохранить деловые отношения с членами ОПЕК после выхода из картеля

"Мы остаемся друзьями. Выход из ОПЕК не означает конца света. Мы продолжим сотрудничать и встречаться на других переговорах, конференциях. Наши отношения сохранятся", - сказал он.

ВЕНА, 5 декабря. /ТАСС/. Катар после выхода из ОПЕК сохранит деловые и дружеские отношения со всеми странами, входящими в организацию, и продолжит сотрудничество с ними по разным направлениям. Об этом сообщил журналистам госминистр по вопросам энергетики Катара Саад бен Шарида аль-Кааби.

Ранее Катар заявил о выходе из ОПЕК. В беседе с журналистами в среду аль-Кааби в очередной раз подчеркнул, что соответствующее решение было принято руководством страны по его рекомендации в связи с тем, что членство в ОПЕК не соответствует стратегии страны по росту добычи газа, но это не имеет никакой политической подоплеки.

"Наше присутствие в ОПЕК не добавляет никакой ценности нашей стратегии, и это было причиной, почему мы решили выйти из ОПЕК, - сказал он. - Это абсолютно на 100% не политическое решение. Я всю мою жизнь был технократом, всю жизнь был газовиком, и я говорю вам мою официальную позицию. Люди, которые знают меня много лет, знают, что я не вру".

Ряд встреч

В преддверии заседания ОПЕК и ОПЕК+ Шарида аль-Кааби провел ряд встреч с министрами ОПЕК в Вене, которые выразили свое сожаление по поводу решения Катара выйти из ОПЕК.

"Я встретился с министром из Ирака, министром из Кувейта, министром из Омана, думаю, кого-то не перечислил. Завтра [6 декабря] я встречаюсь с министром из Ирана до заседания ОПЕК. Я встречался со всеми, кто попросил о встрече. Все, с кем я встречался, сказали, что грустно видеть выход Катара из ОПЕК, который был в составе организации много лет, но они уважают наше решение", - сказал министр.

Отвечая на вопрос, есть ли возможность в дальнейшем Катару вернуться в ОПЕК, он ответил: "Не сейчас, мы только приняли решение о выходе".

Последнее заседание

Госминистр по вопросам энергетики Катара Саад бен Шарида аль-Кааби также сообщил журналистам, что он 6 декабря примет участие только в церемонии открытия заседания ОПЕК, но не будет принимать участие в обсуждении квот на сокращение добычи нефти с 2019 года.

"Я направил на имя генерального секретаря ОПЕК письмо, в котором сообщил, что хочу присутствовать на церемонии открытия заседания ОПЕК в конце года. И я извинился перед ним за то, что буду отсутствовать на закрытой части заседания, потому что они там будут обсуждать квоты сокращения добычи. И так как мы не будем членом ОПЕК в будущем, не считаю нужным нам присутствовать на закрытой части заседания. После церемонии открытия заседания ОПЕК я уеду из Вены", - сказал он.