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Эксперт: бизнесу необходим институт софинансирования и программа льготного кредитования

Председатель организационного комитета конкурса "Регионы - устойчивое развитие" высказала предложение, чтобы Ульяновская область вышла с программой поддержки и предложила инструменты по кредитованию

УЛЬЯНОВСК, 5 декабря. /ТАСС/. Предпринимателям необходима программа поддержки, которая должна включать инструменты льготного кредитования и институт софинансирования проектов. Об этом сообщила на Х Форуме "Деловой климат в России" в Ульяновске председатель организационного комитета общероссийского конкурса "Регионы - устойчивое развитие" Анна Беличенко.

"У меня есть предложение, чтобы Ульяновская область вышла с программой поддержки и предложила инструменты по кредитованию. [Программа] позволила бы льготно кредитовать предприятия, а именно снизить уровень обеспеченности по залогам. И создать институт софинансирования, чтобы у предприятий был нужный объем собственных средств", - сказала Беличенко.

По ее словам, такие меры поддержки позволят решить главные проблемы предпринимателей. "Первая проблема, что у предприятий нет нужной доли собственности, то есть 30%. Вторая проблема в том, что нет нужного объема залога и нет денег на уплату процентов", - пояснила она.

"Долина смерти" проектов

На форуме эксперты сошлись во мнении, что самый сложный для бизнеса - первый год. Губернатор Ульяновской Сергей Морозов области назвал этот период "долиной смерти".

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков отметил, что "смертность" малого бизнеса везде высокая. "Семьдесят процентов и "плюс" во всем мире, даже в "Мекке" рыночной экономики - США. Эта "смертность" высокая, этот неуспех, который всегда как риск, как дамоклов меч, висит над предпринимателем, который многих отпугивает, должен быть компенсирован очень легким процессом начала нового бизнеса", - сказал он.

Губернатор Ульяновской области считает, что необходимо помочь людям решиться на создание собственного бизнеса. "Людям, которые проявят интерес к предпринимательской деятельности, мы намерены предоставить очень легкий старт. Мы должны будем на всех уровнях транслировать посыл: открыть бизнес в Ульяновской области - это почетно и легко", - уточнил он.

Как отметил Морозов, необходимо, чтобы в бизнес зашли разные слои населения. "Нам нужно вовлечь в предпринимательскую деятельность как можно больше участников. <…> Ульяновской области нужно существенно увеличить предпринимательское "сословие" и довести его не менее чем до 200 тыс. человек. У нас 640 тыс. человек экономически активного населения", - сказал он.

Спасибо предпринимателю

Ряд экспертов считает, что начинающему предпринимателю необходимо получить общественное одобрение и признание. Руководитель проекта "Upgrade-лаборатория" Юлия Алферова отметила, что каждый начинающий предприниматель нуждается в словах благодарности, прежде всего, от местной власти.

По словам губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, эта инициатива реализуется в регионе. "Каждый месяц мы собираем на уровне губернатора предпринимателей и обсуждаем с ними каждый их проект и вручаем по итогам обсуждения уникальный документ - своеобразное свидетельство о том, что этот человек становится членом нашей общей команды. Мы благодарим этого человека за то, что он сделал, и мы берем патронаж над этим представителем бизнеса", - рассказал он.

Губернатор считает, что слова благодарности дают возможность сохранить интерес у начинающих бизнесменов к предпринимательской активности. "Мы считаем, что это даст нам возможность существенно снизить "смертность" этих предпринимателей, когда они в первый год проходят через эту огромную "долину смерти". У нас есть опыт, когда мы крупные инвестиционные проекты в течение всего жизненного цикла ведем в ручном режиме", - отметил Морозов.

Кроме того, он добавил, что власти продолжат развитие многофункционального центра для бизнеса, который "помогает совершенствовать программы и документооборот, подключение к цифровым решениям".

Подготовка со школьной скамьи

Участники форума выразили мнение, что необходимо проводить просветительскую работу в сфере предпринимательства. В частности, в Ульяновской области в школьную программу вводятся бизнес-уроки.

"Весь прошлый год, весь этот учебный год, который начался с 1 сентября, мы продолжаем совершенствовать наши базовые проекты. Это "Лига школьного предпринимательства", мы запустили и успешно реализуем проект "История симбирского предпринимательства", и, наконец, венцом этого огромного движения станет во второй половине учебного года, буквально после зимних каникул, введение в Ульяновской области, впервые в РФ, всеобщего школьного предпринимательского образования", - рассказал губернатор региона.

Председатель комитета по развитию женского предпринимательства общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Надия Черкасова привела пример практики просветительской работы в сфере бизнеса в Китае. "В результате образовательных программ 900 тыс. женщин обучаются, и через год они создают 4,5 млн рабочих мест", - подчеркнула она.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков также считает образовательные программы для бизнеса необходимыми с самого раннего возраста, так как они "закладывают понимание тех рисков, с которыми столкнутся" предприниматели. "Риски, которые многие ставят для себя как ограничения, как условия "не входа", должны быть компенсированы, но это компетенция региональной власти", - пояснил он.

О форуме

Форум "Деловой климат в России" проходит в Ульяновской области по инициативе главы региона Сергея Морозова с 2009 года. Ежегодно в нем принимают участие более 2 тыс. предпринимателей, делегации более чем из 15 регионов России, а также представители иностранных государств.

На главной площадке форума - в Ленинском мемориале - в течение двух дней работала выставочная зона, где можно было познакомиться с деятельностью предпринимателей региона, инфраструктурой поддержки бизнеса, посетить экспозицию, посвященную истории симбирского предпринимательства.

В рамках двухдневной работы форума состоялись закупочные сессии, работали ряд секций, прошло пленарное заседание на тему "Деловой климат. Меры поддержки предпринимательских инициатив" при поддержке информационного агентства ТАСС.

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