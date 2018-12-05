Государство и бизнес на конференции ФРИИ обсудят реализацию модели ГЧП в IT-сфере

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Представители государства и частного бизнеса рассмотрят реализацию модели государственно-частного партнерства (ГЧП) в сфере IT в рамках конференции, организованной Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ), сообщает пресс-служба фонда.

В июне 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий IT-cистемы статусом объектов ГЧП, в частности, концессионных соглашений. Ранее действовавшее законодательство не предусматривало четких механизмов взаимодействия государственных и частных капиталов в сфере IТ, законом было предусмотрено, что концессионные соглашения могут касаться лишь недвижимого или движимого имущества совместно с недвижимым (например, автомобильные дороги, комплексы фиксации нарушений, аэродромы и прочее).

В рамках мероприятия стороны планируют обсудить инструменты для запуска подобных проектов, внедрение на практике нового механизма, а также условия получение финансирования для IT-сферы. Государство и бизнес также планируют определить, какую роль в рамках ГЧП будут играть как государство, так и IT-компании, указывают в ФРИИ.

Ожидается, что со стороны государства в конференции примут участие представители Минкомсвязи, Департамента информационных технологий Москвы, губернатор Воронежской области и другие. В свою очередь участниками со стороны бизнес-сообщества выступят "Ростелеком", Сбербанк, "Акадо".