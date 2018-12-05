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СМИ: в Канаде задержали финансового директора Huawei

По данным газеты The Globe and Mail, Ваньчжоу Мен задержана по запросу США об экстрадиции в связи с обвинением в нарушении торговых санкций Соединенных Штатов против Ирана
Ваньчжоу Мен MAXIM SHIPENKOV/EPA
Ваньчжоу Мен
© MAXIM SHIPENKOV/EPA

ТАСС, 6 декабря. Полиция Канады задержала финансового директора телекоммуникационной компании Huawei Ваньчжоу Мен. Об этом в четверг сообщила газета The Globe and Mail.

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"Ваньчжоу Мен задержана в Ванкувере 1 декабря. Запрос на ее выдачу направили Соединенные Штаты, на пятницу назначено слушание о внесении залога", - цитирует издание представителя министерства юстиции Канады. По данным газеты, директор задержана по запросу США об экстрадиции в связи с обвинением в нарушении торговых санкций США против Ирана.

Ваньчжоу Мен - дочь основателя Huawei Жэня Чжэнфэя - также является заместителем председателя правления компании.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. Трамп обещал не только вернуть прежние санкции, но и ввести новые. Первая часть санкций возобновила действие в ночь на 7 августа, эти ограничительные меры охватили автомобилестроительный сектор Ирана, торговлю золотом и рядом металлов. Новые санкции, в том числе против иранского нефтяного сектора, вступили в силу 5 ноября.

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