Почти 200 резидентов начали работать в двух экономических зонах Камчатки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Власти Камчатского края смогли за три года привлечь 186 резидентов для работы в двух особых экономических зонах - ТОР "Камчатка" и свободном порте Владивосток. Об этом ТАСС в интервью в рамках форума "Арктика: Настоящее и будущее" в четверг рассказал генеральный директор ОАО "Корпорация развития Камчатского края" Николай Пегин.

"В территории опережающего развития "Камчатка" работает 73 резидента, а в свободном порту Владивосток - 113. Общая сумма реализуемых проектов составляет 48 млрд рублей. Проекты находятся [на] разной стадии реализации", - сказал Пегин.

Он добавил, что новые формы преференций, доступные в особых экономических зонах, стали интересны крупным игрокам как регионального, так и федерального, и мирового масштабов. Это группа компаний "Ренова", НОВАТЭК, крупные иностранные компании.

"У нас уже есть заявки на вступление в 2019 году. Если ранее границы экономических зон распространялись только на Петропавловск-Камчатский и часть Елизовского района, то сейчас в них включены и некоторые северные территории края. Там инвесторы планируют добывать уголь и заниматься глубокой переработкой рыбных ресурсов", - сказал Пегин.

Территория опережающего развития "Камчатка" создана 28 августа 2015 года. Режим свободного порта Владивосток начал распространяться на Камчатский край с 3 июля 2016 года.

Форум "Арктика: Настоящее и будущее", организатором которого выступает Ассоциация полярников, проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 7 декабря. Его участники обсуждают вопросы защиты экологии северных регионов, развития инфраструктурных проектов, защиты прав коренных народов, молодежную политику в Арктике, подготовку кадров. В работе принимают участие около 2 тыс. человек из арктических регионов России и более чем 20 других стран, в том числе всех стран - участниц Арктического совета.