В Минтрансе считают, что круизная линия России на Дальнем Востоке должна быть коммерческой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Российская круизная линия на Дальнем Востоке должна быть негосударственной и самоокупаемой, Минтранс готов рассмотреть предложения об открытии такой линии. Об этом сообщил ТАСС на форуме "Арктика: Настоящее и будущее" в Санкт-Петербурге руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Юрий Цветков.

"Это все вопросы коммерческие, которые не требуют государственного регулирования, эти вопросы решаются бизнесом. Если будет соответствующее обращение об открытии линии, конечно, оно будет рассмотрено, и Минтранс с удовольствием эту линию зарегистрирует. Важно, чтобы она носила коммерческий характер и действительно была востребована, самоокупалась", - сказал собеседник.

Ранее администрация Приморья выступила на федеральном уровне с предложением об организации круизной линии на Дальнем Востоке и приобретении или строительстве для этих целей круизного судна. В середине октября стало известно, что Минтранс подготовил предложения по корректировке госпрограммы "Развитие транспортной системы", предусматривающие включение мероприятий по строительству судна для этой линии.

Форум "Арктика: Настоящее и будущее", организатором которого выступает Ассоциация полярников, проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 7 декабря. Его участники обсуждают вопросы защиты экологии северных регионов, развития инфраструктурных проектов, защиты прав коренных народов, молодежную политику в Арктике, подготовку кадров. В работе принимают участие около 2 тыс. человек из арктических регионов России и более чем 20 других стран, в том числе всех стран-участниц Арктического совета. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.