Власти Камчатки построят производственные помещения в промышленном парке "Дальний"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Правительство Камчатского края построит для начинающих бизнесменов региона производственные помещения в новом промышленно-индустриальном парке "Дальний". Об этом ТАСС в интервью в рамках форума "Арктика: Настоящее и будущее" в четверг сообщил генеральный директор ОАО "Корпорация развития Камчатского края" Николай Пегин.

"Парк - созданная инфраструктура с подведенными коммуникациями. Задача резидента - построить свой бизнес. Но мы ставим перед собой задачу вместе с правительством Камчатского края построить специальные площади для начинающих бизнесменов, чтобы они могли открывать свой бизнес на очень привлекательных условиях - в новых производственных помещениях", - сказал Пегин.

Промышленно-индустриальный парк "Дальний" находится в Петропавловске-Камчатском. Общая стоимость проектов, которые будут реализовываться на территории парка, пока составляет чуть больше одного миллиарда рублей. Резиденты парка специализируются на производстве строительных материалов. Там же планируется построить первый на Камчатке мусороперерабатывающий завод.

Форум "Арктика: Настоящее и будущее", организатором которого выступает Ассоциация полярников, проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 7 декабря. Его участники обсуждают вопросы защиты экологии северных регионов, развития инфраструктурных проектов, защиты прав коренных народов, молодежную политику в Арктике, подготовку кадров. В работе принимают участие около 2 тыс. человек из арктических регионов России и более чем 20 других стран, в том числе всех стран-участниц Арктического совета.