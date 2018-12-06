В МЭР рассказали, сколько предпринимателей не знают о существующих мерах поддержки

ХАБАРОВСК, 6 декабря. /ТАСС/. Порядка 30% предпринимателей в России не знают о существующих мерах поддержки, сообщила во время VI Всероссийской международной конференции "Внешнеэкономическая деятельность как фактор эффективного развития малых и средних предприятий в субъектах РФ" директор департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России Милена Арсланова в Хабаровске в четверг.

"Нам критично важно донести до предпринимателей [информацию] о комплексе мер поддержки, который был, есть и будет... Порядка 30% наших предпринимателей не имеют информации, не знают о том, на что они могут претендовать - это субсидии, и гранты, какие-то льготные кредиты, также льготная аттестация, сертификация", - сказала Арсланова.

Она добавила, что в ближайшие несколько лет в рамках нацпроекта развития предпринимательства планируется реализовать также программы по развитию экспорта и повышению производительности труда.

"Есть стереотипы в отношении предпринимателей, нам бы хотелось это скорректировать, в частности воспитать в новом поколении наших граждан желание и стремление, может даже, попробовать себя в бизнесе... Выявление таких талантливых людей будет реализовано в рамках проекта по популяризации. Это большой комплекс тренингов, программ, образовательных программ <...> направленных на то, чтобы люди попробовали открыть свой бизнес", - сказала Арсланова.

В Хабаровске 6-7 декабря проходит VI Всероссийской международной коеференции "Внешнеэкономическая деятельность как фактор эффективного развития малых и средних предприятий в субъектах РФ", участие в ней принимают представители 69 регионов РФ и стран Япония, Китай, Германия, США.