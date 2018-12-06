S7 возобновит полеты между Якутском и Москвой c февраля

ЯКУТСК, 6 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания S7 подтвердила готовность выполнять прямые рейсы между Якутском и Москвой с февраля 2019 года, сообщили в пресс-службе аэропорта Якутска.

Сейчас у S7 нет прямых рейсов до Москвы, два рейса ежедневно выполняются до Новосибирска.

"Авиакомпания "Сибирь" (группа компаний S7) подтвердила готовность выполнять прямые рейсы Якутск - Москва - Якутск с февраля 2019 года. Из аэропорта "Якутск" в "Домодедово" якутяне смогут летать ежедневно, за исключением воскресенья. Полеты будут выполняться на воздушном судне Airbus A321", - говорится в сообщении.

С появлением рейса Якутск - Москва Домодедово - Якутск количество рейсов до Новосибирска сократится до одного, уточнили в пресс-службе.

До весенне-летнего сезона (до 30 марта 2019 года) из аэропорта "Якутск" до Москвы прямые рейсы будут выполнять авиакомпании "Аэрофлот", "Якутия", Nordwind Airlines и группа компаний S7.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" и S7 отказались от полетов в аэропорт Якутска на время реконструкции взлетно-посадочной полосы. Решение о возврате прямых рейсов принято по результатам переговоров руководства региона, аэропорта Якутска и авиакомпаний.