Российский бизнес в 2019 году поддержат 90 банков

ХАБАРОВСК, 6 декабря. /ТАСС/. Список аккредитованных для поддержки малого и среднего бизнеса российских банков будет расширен в десятки раз. Планируется, что в следующем году их будет 90, сообщила журналистам в Хабаровске в четверг директор департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России Милена Арсланова после пленарной сессии VI Всероссийской международной конференции "Внешнеэкономическая деятельность как фактор эффективного развития малых и средних предприятий в субъектах РФ".

"В следующем году пул аккредитованных банков будет значительно расширен. Я бы даже сказала, в десятки раз, поскольку мы будем включать туда даже банки с базовой лицензией, то есть мы рассчитываем, что это будет до 90 банков", - сказала Арсланова.

По словам директора департамента, самую большую поддержку со стороны государства получает дальневосточный бизнес. В основном это касается целевых субсидий, направленных на создание инфраструктуры. Арсланова рассказала, что Минэкономразвития создает все условия для привлечения региональных банков в том, что касается вопросов поддержки малого и среднего бизнеса. "Я уверена, что у Дальнего Востока есть все шансы отхватить приятный кусок пирога, но для этого надо, чтобы предприниматель все-таки пришел в банк", - отметила Арсланова.

Ранее сообщалось, что объем льготных кредитов для малого бизнеса в 2019 году достигнет 1 трлн рублей. Будет расширен доступ малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, продлится программа льготного кредитования.

В Хабаровске 6-7 декабря проходит VI Всероссийская международная конференция "Внешнеэкономическая деятельность как фактор эффективного развития малых и средних предприятий в субъектах РФ". Участие в ней принимают представители 69 регионов РФ, а также Японии, Китая, Германии и США.