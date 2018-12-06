Эксперт: привлечение инвестиций Китая в инфраструктуру России требует новых моделей

ПЕКИН, 6 декабря. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Деятельность по активному привлечению китайских инвестиций в крупные инфраструктурные проекты государственно-частного партнерства России требует формирования новых моделей сотрудничества, которые бы позволили эффективно перераспределить риски. Об этом в беседе с корреспондент ТАСС заявил в четверг председатель совета директоров компании InfraKAP Александр Баженов.

"Мы понимаем, что потенциал больше достигнутого. В связи с этим ключевой вопрос заключается в том, каким образом найти мостик между двумя различными моделями того, что ожидают инвесторы Китая от развития на российском рынке, и тем, как далеко на самом деле рынок РФ ушел в направлении более продвинутых и сложных моделей, которые китайскими коллегами должны быть поняты, интегрированы в их деятельность", - отметил представитель руководства компании, занимающейся продвижением крупных проектов на территории России в сфере инфраструктуры.

По словам Баженова, вплоть до настоящего момента сотрудничество с китайскими инвесторами по данному направлению осуществлялось при условии, что российская сторона дает гарантии по возвратности, валютному курсу и некоторым другим аспектам. "И тогда все пойдет как по маслу: партнеры КНР готовы предоставить дешевые кредиты в юанях, свою строительную силу и построить все быстро, дешево, - пояснил он. - Фактически же здесь существует много противоречий, которые препятствуют любым возможностям сотрудничества с [китайским] частным бизнесом".

"В связи с этим, если изменится модель, в рамках которой будет предлагаться участие в строительстве инжиниринговых и управленческих проектов, должно выполняться условие, при котором он [китайский инвестор] берет на себя определенные проектные риски - точно так же, как их должны брать их на себя российские компании", - подчеркнул глава совета директоров.

По его словам, в случае, если речь идет об акционерном финансировании, которое предполагает распределение рисков при взаимодействии с проектными компаниями, где возможности неудачи принимаются в учет акционерными инвесторами, новая модель сотрудничества в сфере инфраструктуры "может состояться". Баженов подчеркнул, что российских рынок для этого "достаточно развит и заинтересован".

Мнение юристов

Как в свою очередь считает региональный партнер британско-австралийской юридической компании Herbert Smith Freehills Ольга Ревзина, инфраструктурное строительство на территории РФ в последнее время стало особенно привлекательным для иностранных инвесторов, в частности из Китая.

"Никогда прежде нам не приходилось наблюдать аналогичных тенденций к увеличению количества инфраструктурных проектов в России. Такая ситуация объясняется разными причинами, среди которых наиболее важные - реальная политическая воля [российских властей] к их осуществлению, - отметила она. - В частности, это прослеживается на законодательном уровне <...> Речь идет не об общих дипломатических формулировках, а о законодательных актах, которые позволяют предоставить очень важное пространство для реализации проектов".

По мнению юриста, в условиях непростой ситуации, связанной с падением цен на углеводороды и западными санкциями, в РФ возник особо высокий спрос на привлечение инвестиционного капитала в различные отрасли. "Как известно, китайско-российские отношения в последнее время находятся на крайне высоком уровне - по нашим подсчетам, с 2014 года по 2018 год было подписано свыше 300 контрактов, меморандумов и соглашений, касающихся инфраструктурного строительства. Никогда прежде в России не наблюдалось такого мощного наплыва подобных документов, которые, между прочим, предстоит реализовать на практике", - подчеркнула она.

Как уточнила Ревзина, большинство двусторонней документации с Китаем по данному направлению пока приходится на протоколы и меморандумы, которые закладывают основу и потенциал для сотрудничества в сфере инфраструктурных проектов с участием бизнеса и банков. "Опять же мы считаем, что наступило крайне благоприятное время для инвестиций в российскую инфраструктуру", - подчеркнула она.

Эксперт добавила, что наиболее перспективным для привлечения иностранного капитала в Россию на текущем этапе следует считать строительство аэропортов, автомобильных и железных дорог, объектов социального назначения, по очистке воды и мусорной переработке.

"Хотелось бы отметить интересный факт: РФ входит в тройку наиболее перспективных направлений для прямых китайских инвестиций в европейском регионе, следуя за Великобританией и Швейцарией", - резюмировала Ревзина.