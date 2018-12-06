Минэкономразвития хочет до конца года принять свыше 200 мер, снимающих барьеры для бизнеса

ХАБАРОВСК, 6 декабря. /ТАСС/. Комплекс инициатив, направленных на снижение административных и других барьеров для предпринимателей, будет принят в России до конца 2018 года. Об этом сообщила журналистам директор департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России Милена Арсланова в Хабаровске в четверг.

"В самом федеральном проекте [по улучшению предпринимательской деятельности] сидит трансформация делового климата. Мы очень надеемся, что до конца этого года более 200 инициатив будут приняты. Это инициативы, которые устраняют административные и прочие барьеры для ведения предпринимательской деятельности", - сказала Арсланова после пленарной сессии VI Всероссийской международной конференции "Внешнеэкономическая деятельность как фактор эффективного развития малых и средних предприятий в субъектах РФ".

Она добавила, что большое количество мероприятий, запланированных в рамках этого федерального проекта, касается институциональных преобразований по улучшению предпринимательской деятельности - принятия федеральных законов. Речь идет об освобождении от налоговой отчетности предпринимателей, использующих контрольно-кассовую технику, о выработке особых мер поддержки для социальных предпринимателей, а также об участии малого и среднего бизнеса в сфере туризма.

В Хабаровске 6-7 декабря проходит VI Всероссийская международная конференция "Внешнеэкономическая деятельность как фактор эффективного развития малых и средних предприятий в субъектах РФ", участие в ней принимают представители 69 регионов РФ и иностранных государств, в том числе Японии, Китая, Германии, США.