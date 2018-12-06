Минэкономразвития: продукты ДФО смогут успешно экспортироваться в центральную Россию

ХАБАРОВСК, 6 декабря. /ТАСС/. Дальний Восток должен обращать внимание не только на внешнюю торговлю, но и внутренний рынок. Таким мнением поделилась в четверг с журналистами в Хабаровске директор департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России Милена Арсланова после пленарной сессии VI Всероссийской международной конференции "Внешнеэкономическая деятельность как фактор эффективного развития малых и средних предприятий в субъектах РФ".

"Не стоит замыкаться на внешних наших рынках. Дальневосточникам стоит обратить внимание и на свои российские регионы. Те же рыба и прочие продукты могут успешно экспортироваться в центральную часть России", - сообщила Арсланова.

По словам директора департамента, внутренний экспорт между регионами имеет такую же важность, как и внешний. Она отметила, что Дальнему Востоку в этих вопросах уделяется большое внимание со стороны государства. Кроме того, Арсланова заявила, что Дальневосточный и Северо-Кавказский федеральные округа являются для страны приоритетными направлениями. "Другие регионы скоро начнут на нас обижаться, но тем не менее есть два приоритетных направления", - добавила она.

В Хабаровске 6-7 декабря проходит VI Всероссийская международная конференция "Внешнеэкономическая деятельность как фактор эффективного развития малых и средних предприятий в субъектах РФ". Участие в ней принимают представители 69 регионов РФ, а также Японии, Китая, Германии и США.