Парламент Казахстана ратифицировал протокол к соглашению с РФ о разграничении дна Каспия

АСТАНА, 6 декабря. /ТАСС/. Сенат (верхняя палата парламента) Казахстана ратифицировал в четверг дополнительный протокол к соглашению между Казахстаном и Россией о разграничении дна северной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на недропользование от 6 июля 1998 года. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из пресс-центра парламента.

Дополнительный протокол подписан в Челябинске 9 ноября 2017 года. Его ратификация позволит уполномоченным организациям сторон продолжить дальнейшую разведку на контрактной территории структуры "Курмангазы" ("Кулалинская"), которая находится в казахстанской части шельфа Каспийского моря.

"Дополнительный протокол предусматривает: предоставление совместному предприятию дополнительного периода разведки сроком на шесть лет на всей контрактной территории с возможностью последующего продления на четыре года; расширение контрактной территории, предусмотренной соглашением о разделе продукции от 6 июля 2005 года; установление даты подписания дополнительного соглашения к соглашению о разделе продукции в качестве даты начала дополнительного периода разведки", - говорится в пояснительной записке Сената к протоколу.

После ратификации Сенатом документ поступит на подпись президенту республики.

Ранее министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев сообщил, что казахстанская компания "КазМунайГаз" и российская "Роснефть" планируют выделить более $30 млн на геофизические исследования на контрактной территории структуры "Курмангазы" ("Кулалинская"). На основании исследований будет принято решение о возможности бурения разведочной скважины. Казахстан и Россия будут финансировать этот проект в соответствии с долями разделения по соглашению, то есть 50 на 50.