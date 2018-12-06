Глава "Лукойла" надеется, что необходимости в сокращении добычи нефти не возникнет

НЬЮ-ЙОРК, 6 декабря. /ТАСС/. Глава "Лукойла" Вагит Алекперов надеется на то, что необходимости в существенном сокращении добычи нефти не возникнет, но готов выполнить соответствующее решение, если Россия согласится пойти на это в рамках сделки ОПЕК+. Об этом Алекперов сообщил в интервью агентству деловых новостей Bloomberg, выдержка из которого была опубликована в среду.

"Я надеюсь на то, что, возможно, эти меры не потребуются", - сказал он в Вене, где в среду прошло заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

По словам Алекперова, как передает Bloomberg, цена в $60 за баррель удовлетворяет потребности производителей и потребителей и должна быть сохранена на этом уровне в январе. Если Россия пойдет на предложенное сокращение, то "Лукойлу" потребуется три-четыре месяца, чтобы полностью выполнить соответствующие инструкции, добавил он.

"Лукойл" в настоящий момент планирует увеличить добычу нефти в 2019 году на 1%. По словам Алекперова, в случае принятия решения о сокращении добычи нефти на уровне ОПЕК+ компания скорректирует свои планы.

Министр нефти и газа Омана Мухаммед бен Хамад ар-Румхи по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ ранее в среду сказал, что страны, участвующие в соглашении ОПЕК+, в первом полугодии 2019 года могут снизить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки. Комитет рекомендовал снизить добычу в первом полугодии 2019 года. Сокращать планируется от уровня октября 2018 года.