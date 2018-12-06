Alibaba открыла первую в Европе платформу электронной коммерции

ПЕКИН, 6 декабря. /ТАСС/. Китайский интернет-гигант Alibaba открыл первую на европейском рынке международную платформу по электронной коммерции. Как сообщило в четверг Центральное телевидение Китая, в ее задачи входит продвижение долгосрочной трансграничной торговли.
Церемония открытия состоялась в бельгийском городе Льеже, в ней принял участие премьер-министр страны Шарль Мишель, а также посол КНР в Брюсселе Цао Чжунмин. Подписи под соглашением, на основе которого будет осуществляться проект, поставили вице-премьер Бельгии Крис Питерс и старший директор Alibaba Джеймс Сун.
"Создание новой платформы электронной коммерции позволит большему числу бельгийских предприятий осуществлять взаимодействие с Китаем и продвигать высококачественную продукцию из Бельгии на китайском рынке ради обоюдной выгоды". - отметил Цао Чжунмин, подчеркнув, что прагматическое сотрудничество двух стран получило "новый стимул к развитию".
В свою очередь Шарль Мишель заявил, что эта новая площадка для взаимодействия повысит конкурентоспособность бельгийских и китайских предприятий на международной арене.
Параллельно компания Cainiao Smart Logistics Network, выступающая в качестве дочернего подразделения Alibaba, заключила договоренности с аэропортом Льежа о лизинге пространства площадью 220 тыс. кв. м для создания в воздушной гавани специального логистического центра, в который на первоначальном этапе будет инвестировано порядка €75 млн.
Согласно прогнозам, новая электронная платформа в совокупности с сопутствующей инфраструктурой в ближайшие пять лет позволит обеспечить в Китай импорт европейской продукции стоимостью $200 млрд.
Открытие хаба
В середине ноября 2018 года Alibaba Group открыл свой первый европейский хаб в Льеже. Представитель Alibaba Group Терри вон Бибра заявлял, что работа по обустройству льежского хаба уже началась, и первые самолеты уже начали перевозить грузы компании между ее штаб-квартирой в китайском Ханчжоу и Льежем. По его словам, Льеж станет пятым региональным хабом компании после Гонконга, Дубая, Куала-Лумпура и Москвы.
Alibaba Group является одной из крупнейших в мире компаний в области интернет-коммерции. Она основана в 1999 году китайским бизнесменом Джеком Ма (китайское имя Ма Юнь). Ее капитализация в 2018 году составила около $500 млрд, число зарегистрированных пользователей составляет порядка 80 млн человек по всему миру.