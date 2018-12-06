Выплаты вкладчикам Златкомбанка начнутся не позднее 20 декабря

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Выплаты страхового возмещения вкладчикам московского Златкомбанка, лицензию которого отозвал ЦБ РФ, начнутся не позднее 20 декабря 2018 года. Об этом говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе не позднее 13 декабря.

Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на день отзыва лицензии - 6 декабря 2018 года, напоминает АСВ.

По данным ЦБ, Златкомбанк систематически занижал величину принимаемого кредитного риска. Кроме того, регулятор выявил в деятельности банка признаки проведения сомнительных операций и нарушения "антиотмывочного" законодательства.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 ноября Златкомбанк занимал 405-е место в банковской системе РФ.