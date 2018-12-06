В Севастополе к 2022 году планируют запустить первое производство по переработке вторсырья

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Полигон ТБО в Севастополе практически заполнен, но решить проблему утилизации мусора возможно с помощью перерабатывающих производств, созданием которых уже интересуются инвесторы, сообщили ТАСС эксперты. Создать первое производство по переработке мусора планируется до 2022 года, рассказали в правительстве города.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю до 2022 года не применять положения федерального законодательства о сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации, обезвреживании, хранении, захоронении твердых коммунальных отходов (ТКО) региональными операторами. Одна из проблем, которые сейчас существуют в этих субъектах - утилизация ТБО. Законодательство запрещает захоранивать отходы на территории городов федерального значения, использовать свалки в соседних регионах невозможно из-за их переполненности, а на создание мусороперерабатывающих предприятий нужно несколько лет.

"В настоящее время разрабатывается технико-экономическое обоснование на предприятие по утилизации мусора, рассматриваются различные варианты. Когда будет выбрано несколько вариантов, правительство определит, что лучше подойдет для города, и проект будет, как сейчас планируется, реализован на условиях государственно-частного партнерства", - сообщила представитель департамента городского хозяйства, уточнив, что к 2022 году предприятие по переработке вторсырья заработает.

Собеседница отметила, что в целом регион уже перешел на новую систему обращения с отходами, в городе было создано единое предприятие-оператор по сбору и вывозу мусора - Севастополь сделал это одним из первых в РФ.

Она добавила, что также сейчас проводятся проектно-изыскательные работы на рекультивацию полигона в Первомайской балке - единственного в городе. Разработать ее планируется до осени 2019 года.

Вопросы восстановления загрязненных участков и вторичной переработки отходов сейчас остро стоят для всего Крыма, где насчитывается около 30 официальных полигонов и 200 несанкционированных свалок, ухудшающих экологическую ситуацию и туристическую привлекательность региона. Проблемы вывоза и утилизации отходов на полуострове - наследие украинского периода, когда необходимая для этого инфраструктура была утрачена, а новая не создавалась. Сейчас полигонов для сбора ТБО не хватает, мусороперерабатывающих заводов нет. И в Крыму, и в Севастополе проблему утилизации мусора планируется решать путем привлечения частных инвестиций.

Свалка в городе

"Проблема утилизации ТБО существует в каждом регионе и в каждом городе России - это ни для кого не секрет. Если говорить о Севастополе, то складирование ТБО осуществляется в Первомайской балке, но полигон переполнен, - сказала ТАСС заведующая кафедрой "Техносферная безопасность" Севастопольского госуниверситета Лариса Ничкова. - Сейчас ищут новые участки, но так как в Крыму и Севастополе большое количество охраняемых территорий, то это проблематично".

Председатель движения "За чистый Севастополь" Олег Николаев также уверен, что ситуация со свалкой осложняется. "У нас вплотную к городу подходит полигон. И нужно об этом думать: заниматься рекультивацией, ставить мусороперерабатывающие, мусоросжигающие заводы - сейчас есть современные технологии", - отметил он.

Председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов отметил, что, по данным его организации, в Севастополе сейчас плохо организован сбор и вывоз крупногабаритных отходов и строительного мусора. "Это насущная проблема в городе, так как темпы строительства за последние годы существенно возросли. В год стройотходов образуется порядка 1,3 млн тонн, а площадок для захоронения и тем более мощностей по их переработке в регионе нет", - пояснил он.

Кроме того, по словам Исмаилова, в регионе приняты не все документы, необходимые для организации процесса работы с ТБО, наблюдается дефицит достоверной информации о работе сферы, есть вопросы к стоимости вывоза мусора для населения.

При этом, как ранее сообщалось, число жителей города растет, и на начало 2018 года оно достигло 435 тыс. человек. Причем население Севастополя увеличивается в первую очередь за счет тех, кто переезжает в город из других регионов. Ежегодно растет и турпоток: в 2018 году он увеличился на 20%, до конца года планируется принять 400-450 тыс. туристов и 3 млн человек, которые приезжают в город менее, чем на сутки; в 2019 году планируется прирост на 10-15%.

Не хранить мусор

"Мы предлагали создать несколько крупных полигонов, и чтобы эти полигоны отвечали за санитарию закрепленной за ними территории. Один полигон - западный Крым, другой - центральный, третий - восточный, на юго-западе… Но самое главное - организовать сбор мусора так, чтобы мы брали на переработку ценные фракции, как это делается в других странах. Причем разделять мусор надо не на полигоне, где все уже грязное, а собирая на площадках для раздельного мусора", - рассказал президент Крымской академии наук Виктор Тарасенко.

Он отметил, что "в мире уже придумано множество технологий", которые помогли бы Севастополю и Республике Крым решить вопрос с утилизацией отходов. Кроме того, на полуострове возможно организовать индустрию по переработке бумаги, картона, стекла или других материалов.

Завкафедрой СевГУ Ничкова также отметила, что сортировка отходов на стадии сбора и их переработка, позволяющая не использовать место на полигонах, - "это единственный выход и для Севастополя, и для региона в целом". Она уверена, что севастопольцы будут готовы к сортировке ТБО, если создать для них условия. При этом в городе есть площадка, где могло бы разместиться перерабатывающее производство - около 20 лет назад в городе работал мусоросжигательный завод, но потом он закрылся.

Исполняющий обязанности директора департамента экономического развития Севастополя Владимир Ежиков сообщил, что возможность создать в Севастополе предприятия, связанные с переработкой мусора, рассматривали несколько инвесторов. Однако конкретных договоров пока нет. По информации Российского экологического общества, на федеральном уровне создается госкомпания, которая будет соинвестировать в строительство перерабатывающих предприятий в РФ.

Общественник Максим Шингаркин, являвшийся депутатом Госдумы во время разработки федерального закона об обращении с ТБО, пояснил ТАСС, что к 2025 году в каждом регионе повторно перерабатываться должны не менее 30% отходов.

Собеседник агентства уверен: перейти на новую систему сбора мусора россияне смогут, если для этого будет создана инфраструктура, и им разъяснят необходимость сортировки ТБО. "Традиционно организуются два этапа: раздельный сбор мусора и собственно переработка. При этом раздельный сбор организуется там, где собирают мусор - во дворах, около домов. При этом людям о разделении отходов должны рассказать в регионе, например, тот же оператор - у него есть связи с домами, с управляющими компаниями", - отметил Шингаркин.