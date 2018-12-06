В Краснодарском крае за 10 лет планируется удвоить производство яблок

КРАСНОДАР, 6 декабря. /ТАСС/. Работающие в Краснодарском крае садоводы, которые за год собирают около 300-500 тыс. тонн яблок, должны в течение 10 лет увеличить производство этих фруктов в два раза, сообщил в интервью ТАСС замгубернатора Андрей Коробка.

"Потребность страны в яблоках - а это основные выращиваемые у нас фрукты - 2 млн тонн в год, в России производится только 900 тыс. тонн. Из них Кубань дает 300-500 тыс. - это 40%. Думаю, в этом году будет больше. Наша задача - удвоить производство за 10 лет на Кубани", - сказал Коробка.

Он отметил, что эта задача выполнима. "Это видно по темпам закладки садов. В 2015 году мы закладывали около 700-800 га садов, сейчас - 2,5 тыс. га. Это не предел, нужно увеличивать", - уточнил собеседник.

По его словам, для развития отрасли из бюджета выделяются большие средства. Например, по новой краевой программе "Малый сад" крестьянско-фермерские хозяйства могут получить компенсацию до 90% на создание сада до 3 га. Недавно краевой администрацией было подписано соглашение с Россельхозбанком и компанией "Южные земли" на закладку садов площадью 4 тыс. га и строительство инфраструктуры.

В Краснодарском крае производится около 10% российских зерновых, в том числе более 80% риса, порядка 40% фруктов, четверть российского сахара, значительная доля овощей и сахарной свеклы.

Полный текст интервью опубликован на сайте ТАСС.