"Росатом" не будет отказываться от круизов на ледоколах на Северный полюс

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" не намерена отказываться от круизов на ледоколах на Северный полюс. Об этом сообщил ТАСС заместитель главы дирекции развития Северного морского пути, начальник управления по развитию СМП и прибрежных территорий госкорпорации "Росатом" Максим Кулинко в кулуарах форума "Арктика: Настоящее и будущее".

"Круизы - это был некий хороший шаг по поддержке предприятия [ФГУП "Атомфлот"], в том числе и по задействованию ледоколов. В настоящее время ситуация кардинально меняется, и это уже не является каким-то приоритетным [направлением] в нашей деятельности, но и отказываться пока мы не хотим", - сказал он.

Кулинко уточнил, что заинтересованность в подобных круизах, в рамках которых можно полюбоваться красотами российской арктической зоны, высказывают в том числе иностранные компании. По его словам, все билеты на сезон 2019 года уже проданы.

Собеседник агентства отметил, что когда отечественный флот пополнится новыми ледоколами Балтийского завода, один из старых может быть выделен на такие путешествия. Он подчеркнул, что Росатом пока не ставит сроков сворачивания программы круизов.

Ранее сообщалось, что арктические круизы проводятся на российских атомных ледоколах с 1991 года. Это помогло поддержать атомный флот в 1990-е, когда морские перевозки в Арктике резко сократились. Туристов последние годы традиционно доставляет новейший и самый крупный в мире атомный ледокол "50 лет Победы".

Форум "Арктика: Настоящее и будущее", организатором которого выступает Ассоциация полярников, проходит в Санкт- Петербурге с 5 по 7 декабря. Его участники обсуждают вопросы защиты экологии северных регионов, развития инфраструктурных проектов, защиты прав коренных народов, молодежную политику в Арктике, подготовку кадров. В работе принимают участие около 2 тыс. человек из арктических регионов России и более чем 20 других стран, в том числе всех стран - участниц Арктического совета. Информационное агентство ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.