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Россельхозбанк проведет допэмиссию акций на 20 млрд рублей в пользу государства

В результате допэмиссии уставный капитал банка увеличится до 409,85 млрд рублей

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Наблюдательный совет Россельхозбанка утвердил условия дополнительной эмиссии обыкновенных акций кредитной организации. Объем выпуска ценных бумаг составит 20 млрд рублей, он будет размещен по закрытой подписке в пользу государства, говорится в материалах банка.

Всего планируется разместить 20 тыс. акций по номинальной стоимости 1 млн рублей за штуку. Приобретателем акций выступит Росимущество.

В результате допэмиссии уставный капитал Россельхозбанка увеличится до 409,85 млрд рублей, отметили в кредитной организации.

Россельхозбанк создан в 2000 году и является ключевым кредитором АПК РФ, 100% банка владеет государство. Согласно данным Банка России на октябрь 2018 года, Россельхозбанк занимает пятое место среди российских банков по размеру активов.

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