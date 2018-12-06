FT: уровень безработицы в мире достиг самого низкого уровня почти за 40 лет

Об этом сообщает в четверг газета Financial Times со ссылкой на исследование швейцарского банка UBS.

ТАСС, 6 декабря. Уровень безработицы в мире в сентябре этого года составил всего 5,2%, что на 2,8 процентных пункта меньше, чем в 2010 году, и достиг самого низкого показателя с 1980 года.

"Уровень безработицы в Европе и Северной Америке на данный момент ниже, чем когда-либо, а также он все еще низкий в Азиатско-Тихоокеанском регионе, - приводит газета слова эксперта по экономике Международной организации труда Санто Милази. - Для большей части планеты это [безработица] не представляет проблемы, однако качество рабочих мест, которые создаются, остается низким".

По данным издания, финансовые эксперты UBS изучили 48 развитых и развивающихся стран, общий вклад которых в мировое производство достигает 84%.

Как сообщает газета, по прогнозам МВФ, к концу 2018 года средний уровень безработицы в развитых странах мира впервые почти за 50 лет снизится до 5,2%. При этом эксперты ВТО пришли к заключению, что доля незанятого населения в этих государствах составит 5,5%, что больше, чем в 2007 году.