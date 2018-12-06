Минфин РФ рассчитывает разместить ОФЗ в юанях в 2019 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Минфин РФ намерен разместить в следующем году облигации федерального займа (ОФЗ) в китайских юанях, заявил глава департамента государственного долга Минфина Константин Вышковский на Российском облигационном конгрессе Cbonds.

"По ОФЗ в юанях мы рассчитываем, что проект в следующем году, наконец, состоится. Мы не снижаем темпы взаимодействия с китайскими коллегами по этому вопросу. Мы активно работаем над размещением ОФЗ в юанях", - сказал он.

В 2016 году Россия готовила размещение пилотного выпуска ОФЗ в юанях на Московской бирже на сумму, эквивалентную $1 млрд, но перенесла его из-за позиции китайских властей. Осенью 2017 года Минфин сообщил, что проводит non-deal road show (встречу с инвесторами) в Китае для размещения ОФЗ в юанях. Как заявлял тогда глава Минфина Антон Силуанов, объем размещения составит около 6 млрд юаней ($1 млрд). Однако размещение до сих пор не состоялось.

В октябре замминистра финансов Сергей Сторчак говорил, что у Минфина пока нет четкого понимания того, разрешают ли китайские власти своим инвесторам покупать юаневые ОФЗ, которые размещены на российской бирже. Минфин, по его словам, запросил подробные сведения о реформе, которая была объявлена в Китае в апреле-мае 2018 года в сфере регулирования долгового рынка.

Минфин РФ не доволен развитием рынка инфляционных ОФЗ (облигации федерального займа, индексируемые по инфляции) и намерен активнее предлагать этот инструмент на аукционах, отметил также Вышковский.

"Мы не удовлетворены тем, как развивается данный инструмент рынка, возлагали на него больше надежд. Очевидно, спрос на "линкеры" (инфляционные ОФЗ) возрастает при росте инфляционных ожиданий или каких-то негативных факторах. При запуске этого инструмента предполагалось, что они будут активно предлагаться на аукционах. Могу сказать, что мы планируем изменить наш подход к предложению этой бумаги и постараемся сделать так, чтобы возможности их приобретения на аукционах появлялась регулярно", - сказал он.

"Мы хотим предлагать "линкеры" регулярно, постараемся делать это ежемесячно - возможно даже, в одну из сред месяца какой-то индикативный объем мы будем предлагать. До конца года точно предложим этот инструмент", - добавил глава департамента Минфина.

Минфин перед проведением аукционов опрашивает участников рынка об их предпочтениях, в последнее время инвесторы хотят на аукционах покупать ОФЗ с фиксированным купоном.

Вышковский напомнил, что запуск выпусков ОФЗ с привязкой к инфляции начался по просьбе иностранных инвесторов летом 2015 года. Купон таких бумаг фиксированный, а цена индексируется ежедневно в соответствии с инфляцией.

В апреле этого года Минфин впервые за два года разместил такие ОФЗ - на 20 млрд рублей.