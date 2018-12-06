Совет директоров "Газпрома" 17 декабря обсудит увеличение программы займов на 2018 год

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Совет директоров "Газпрома" на заседании 17 декабря рассмотрит вопрос об увеличении программы внешних финансовых заимствований 2018 года и привлечении двусторонних и клубных кредитов в 2018 году. Об этом говорится в сообщении компании.

Также в повестку дня включен вопрос об утверждении плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы в ПАО "Газпром".

Как сообщалось ранее, чистый долг "Газпрома" увеличился за девять месяцев на 10%, с 2,397 трлн рублей по состоянию на 31 декабря 2017 года до 2,626 трлн рублей на 30 сентября 2018 года. Данное изменение в основном связано с увеличением суммы долгосрочных кредитов и займов в рублевом эквиваленте в связи с увеличением курсов доллара США и евро по отношению к российскому рублю.

Совет директоров "Газпрома" ранее пересмотрел бюджет и инвестпрограмму на 2018 год. Согласно бюджету "Газпрома" на 2018 год в новой редакции, размер внешних финансовых заимствований составит 518 млрд рублей (рост на 101,029 млрд рублей).

Ранее "Газпром" запланировал размер внешних финансовых заимствований в 2018 году на уровне 416,971 млрд рублей (на 42,5% выше уровня 2017 года).