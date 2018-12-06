Международная сессия "Социально-этические вызовы эпохи цифровизации". Видеотрансляция

В Государственном университете управления (ГУУ) в Москве с 6 по 7 декабря проходит Второй международный научный форум "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика". В нем участвуют свыше 1 тыс. ведущих российских и зарубежных экспертов. Главная тема форума - проблемы и вызовы информационной эпохи. Участникам предлагается обсудить подходы, которые помогут избежать цивилизационной катастрофы.

В рамках форума проходит международная сессия "Социально-этические вызовы эпохи цифровизации", организованная информационным агентством ТАСС. Здесь предлагается, в частности, обсудить, как современное человечество воспринимает информацию, возможно ли составить объективную картину мира, опираясь на ленты новостей, готово ли общество к новому рынку труда, когда большинство функций будет роботизировано. В дискуссии принимают участие президент фонда информационной демократии Илья Массух, редакционный директор Rambler & Co Виктор Саксон, генеральный директор Social Data Hub Артур Хачуян.