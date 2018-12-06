Аксенов попросил чиновников Крыма уделить больше внимания уборке и вывозу мусора

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Глава Республики Крым Сергей Аксенов попросил муниципальных чиновников уделить больше внимания сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), предупредив, что из-за проблем в этой отрасли "спрашивать будут со всех".

Ранее из-за обострения ряда городских проблем в Симферополе Аксенов поручил проанализировать ситуацию и выявить основные проблемы, а также пути их решения. В результате проверки санитарное состояние Симферополя определено как неудовлетворительное, подтвердились серьезные проблемы с общественным транспортом, стихийной торговлей. В отставку ушел мэр Симферополя и некоторые чиновники мэрии.

"[В Феодосии] несмотря на то, что штат дворников насчитывает около 160 человек (а это больше, чем в крымской столице - Симферополе), состояние придомовых территорий плачевное. Кроме того, на более чем 50% контейнеров имеются навалы мусора, которые никем не убираются. При этом сам график вывоза ТКО систематически нарушается. Прошу коллег из городских администраций Республики Крым обратить внимание на данную тему, поскольку спрашивать будем со всех, не принимая никаких оправданий своего бездействия", - написал Аксенов на своей странице в социальной сети в Facebook.

Также он поручил опубликовать данные о графиках движения общественного транспорта и количестве маршрутов, предоставить в правительство республики предложения о финансировании строительства остановочных павильонов.

Глава региона уточнил, что вопросы обсуждались на совещании, проведенном по итогам работы в Феодосии, где чиновники республиканской администрации участвовали в мониторинге городских проблем. В частности, обсуждались вопросы санитарной уборки города, взаимодействия с управляющими компаниями, общественного транспорта, ремонта дорог, тарифной политики и другие. "Уже на следующей неделе лично посещу Феодосию, совместно с коллегами объедем все проблемные объекты. Ожидаю, что к нашему приезду город не просто вычистят на один день, а будут приняты системные решения и выдвинуты предложения по внесению в бюджет 2019 года как на местном уровне, так и на республиканском, если такая помощь необходима", - добавил Аксенов.

Среди выявленных проблем глава Крыма, помимо недочетов в уборке мусора, отметил недобросовестность водителей маршруток, которые по своему усмотрению перераспределяют автобусы на маршрутах. Кроме того, Феодосия входит в число муниципальных образований республики, где поступает массовое количество жалоб на работу коммунальщиков, при том что почти 80% многоквартирных домов находятся в управлении муниципальных предприятий. "Еще более удивительно, что вместо устранения своих ошибок большая часть МУПов реагирует на предписания инспекции по жилищному надзору абсолютно неадекватно - направляются в суд для обжалования. Ожидаю от администрации города оперативного исправления ситуации", - подчеркнул Аксенов.