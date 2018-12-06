Samsung обогнал iPhone в рейтинге лучших смартфонов 2018 года

Роскачество совместно с экспертами Международной ассоциации организаций потребительских испытаний и исследований качества товаров (International Consumer Research & Testing, ICRT) составили рейтинг лучших смартфонов 2018 года. Об этом ведомство сообщило в четверг.

На первом месте в рейтинге - модель Samsung Galaxy Note 9. Второе и третье места заняли смартфоны iPhone XS Maх и iPhone XS. В пятерку лидеров также вошли смартфоны Samsung Galaxy S9 и Samsung Galaxy S9+. На шестую строчку списка эксперты поместили модель Samsung Galaxy S8. Следом идут смартфоны Huawei Mate 20 Pro и iPhone XR. На девятом месте Samsung Galaxy S8+, десятое место разделили iPhone 8 Plus и Huawei P20 Pro.

"Смартфоны были проверены по 229 параметрам", - отметили в Роскачестве. В числе важных характеристик ведомство указало качество дисплея, процессор, прочность, качество камеры, скорость зарядки и другие.

Всего за время совместной работы Роскачество и ICRT протестировали 415 моделей смартфонов, 106 из которых уже не продаются, однако они находятся в архиве, чтобы пользователи имели возможность сравнивать новые модели со старыми телефонами.