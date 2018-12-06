Глава минтуризма Индии приветствует предложение о безвизовом въезде для тургрупп из РФ

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 декабря. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Государственный министр туризма Индии Джозеф Алфонс Каннантханам считает хорошей идеей предложение России ввести безвизовый въезд для организованных туристических групп из РФ. Об этом глава министерства туризма Индии сообщил в интервью ТАСС.

"Я думаю, что это хорошая идея, но мы должны решать это на двусторонней основе. Если правительство России будет готово принимать на таких же условиях организованные тургруппы из Индии, мы готовы к такому решению, готовы это рассмотреть", - сказал госминистр, отвечая на вопрос о возможности введения такого режима.

"Мы намерены продвигать туризм в Россию и очень заинтересованы в российском рынке. И я бы сказал, что российской стороне, русским туркомпаниям следует быть более активными в приглашении индийских гостей к вам в страну. И потому такое предложение - очень хорошая идея!" - добавил собеседник агентства.

Российская сторона некоторое время назад предложила введение безвизового режима с Индией для организованных туристических групп. Индийская сторона пока не ответила на такое предложение.

Возможность введения многолетних виз

Каннантханам также сообщил, что Индия рассматривает возможность введения пяти- и 10-летних многоразовых виз, в том числе и для туристов.

"Мы ввели электронные визы - это очень просто и удобно, вы заполняете форму и ваша виза у вас на электронной почте за 24 часа. Процедура получения индийской туристической визы в настоящее время одна из наиболее простых в мире. Как я уже говорил об этом и нашему министерству внутренних дел, необходимо ввести еще и многоразовые долгосрочные визы. Сегодня наша турвиза выдается на короткий срок - 60-90 дней, но нам нужны долгосрочные многоразовые визы: 10-летние, пятилетние", - сказал министр.

Он отметил, что при этом Индия готова действовать на двусторонней основе: то есть вводить такие визы только со странами, которые в ответ введут подобные визы для индийских граждан.

Госминистр отметил, что министерство туризма Индии также готово обсуждать проблему чартерных рейсов, по которым турист, прилетевший чартером, должен также улететь чартером этого авиаперевозчика.

"Если туроператоры из России напишут нам официально и сообщат, какие проблемы есть с чартерными рейсами, давайте обсудим. Пусть к нам обратятся, мы готовы все обсуждать!" - сказал Алфонс Каннантханам.

В настоящее время пассажирам туристических чартерных рейсов можно вылетать из Индии только чартером этой авиакомпании, что создает целый ряд проблем: если турист прилетел чартером и хочет остаться подольше, он уже не может купить билет на обычный авиарейс. Это индийское правило подчас создает проблемы для туроператоров и турагентств.

Туристические маршруты

Каннантханам полагает, что российским туристам следует посещать в Индии не только курортный штат Гоа и мавзолей Тадж-Махал, но и другие природные или исторические достопримечательности.

"Число иностранных туристов у нас постоянно растет, всего в мире туризм в прошлом году вырос на 7%, а рост иностранного туризма в Индию продемонстрировал рост на 14%. Но удовлетворены ли мы? Не совсем! И вот почему: в Индии столько интересных мест, а все смотрят одно и то же!" - сказал госминистр.

Он отметил, что рост числа туристов пока не создает больших проблем для страны, проблемы отмечаются только у некоторых исторических памятников, таких как Тадж-Махал. Его посещает очень большое число людей, и власти иногда вынуждены ограничивать количество посетителей.

"Также много туристов приезжают в курортный штат Гоа - одно из самых популярных мест среди русских. В некоторых местах там просто толпы туристов, и местные жители высказывают иногда недовольство. Единственный путь решить эти проблемы - это предлагать новые направления. Если мы говорим о пляжах, то береговая линия Индии занимает порядка восьми тысяч километров, у нас есть другие прекрасные пляжи и нет необходимости ехать только в Гоа", - сказал Алфонс Каннантханам.

Он отметил, что в минувшем году Индию посетили 15,5 млн туристов, из которых 279 тыс. - россияне. При этом по данным на период с января по октябрь, число туристов из РФ по сравнению с таким же периодом прошлого года не растет, как обычно, а даже несколько снижается - пока, правда, на менее 1%.

"Для тех, кто любит пляжи, можно отправиться, например, в штат Керала на пляж Ковалам, в другие места на юге страны. Для тех, кто любит живую природу, у нас есть много заповедников, в которых вы можете увидеть разных животных. Пожалуй, только в Индии сегодня туристы могут увидеть тигров в дикой природе. У нас даже есть заповедник, где можно увидеть львов - в Гуджарате, есть и заповедник Казиранга в Ассаме, где живут азиатские однорогие носороги", - сказал собеседник агентства.

Глава минтуризма Индии напомнил, в стране есть более 3,5 тыс исторических памятников, некоторым из которых исполнилось тысячи лет. Индии принадлежит 73% Гималаев, где есть возможности для занятий альпинизмом и горным туризмом.

"Для тех, кто предпочитает альпинизм и горный туризм, Индия - подходящее место. Для тех, кто предпочитает менее сложные походы по горам, Индия тоже подходящее место. Байдарки, плоты, горный велотуризм, парапланы, - все это доступно в наших северных регионах. Там нет больших толп и люди могут остаться наедине с природой", - подчеркнул он.

"У нас есть все, что может заинтересовать туристов - туризм исторический, экологический, религиозный, духовный. У нас есть древняя, тысячелетняя традиция йоги и аюрведы", - добавил госминистр.

Отвечая на вопрос, как он относится к тому, что не так давно некоторые политики в штате Гоа утверждали, что россияне отличаются в худшую сторону от других туристов, Алфонс Каннантханам сказал: "Нет-нет. Я говорю вам: в Индии готовы приветствовать всех. Чем больше туристов, тем нам лучше. И мы бы хотели, чтобы они не просто приезжали, но проводили здесь больше времени, например, занимались йогой и аюрведой".

