Госдума в III чтении приняла закон, уточняющий процедуру передачи портфеля страховщика

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, позволяющий профессиональному объединению страховщиков при передаче портфеля страховой компании компенсировать недостающую часть активов из резерва гарантий.

Изначально документ, инициированный правительством РФ, касался передачи портфеля договоров ОСАГО. В законе уточняется, что профобъединение - на рынке ОСАГО это Российский союз автостраховщиков - может использовать резерв гарантий для компенсации недостающей части активов страховщика, который лишился лицензии или обанкротился. Компенсация предусмотрена исключительно денежными средствами.

Поправками ко второму чтению такой же порядок передачи портфеля распространен на законы об обязательном страховании перевозчиков и владельцев опасных объектов.

Принятые изменения позволят профобъединениям более эффективно использовать механизмы передачи страховых портфелей страховщиков, которые лишились лицензии или обанкротились, указывают в правительстве.

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.