"Транснефть" потребует от "Роснефти" возмещения за простой отвода на Комсомольский НПЗ

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. "Транснефть" будет требовать от "Роснефти" возмещения убытков за простой отвода от ВСТО на Комсомольский нефтеперерабатывающий завод (принадлежит "Роснефти"), убытки компания на текущий момент оценивает в 1,5 млрд рублей, сообщил журналистам глава "Транснефти" Николай Токарев.

"В апреле мы в соответствии с контрактными обязательствами выполнили все работы. И вот с мая по настоящее время, практически семь месяцев, на трех наших нефтеперекачивающих станциях работают вахтовые бригады, 130 человек, осуществляется вся жизнедеятельность - работают котельные, потребляется электроэнергия, обеспечивается тепло, охрана... Мы несем серьезные издержки, и вот с мая по сегодня - это примерно 1,5 млрд рублей. Это прямой убыток "Транснефти" по причине того, что "Роснефть" до сих пор свои обязательства по контракту не выполнила, и до сих пор их объекты не закончены. За безответственность надо платить, поэтому мы, конечно, будем выставлять претензии и требовать возмещения этих убытков от "Роснефти", - сказал Токарев.