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Глава "Транснефти": передачу тарифного регулирования от ФАС в МЭР снова обсудят в кабмине

Ранее "Транснефть" и ряд компаний выступили с инициативой касательно передачи функций тарифообразования от Федеральной антимонопольной службы к Минэкономразвития

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Вопрос передачи функций тарифного регулирования от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в Минэкономразвития (МЭР) РФ вновь будет обсуждаться в правительстве, встреча у первого вице-премьера РФ Антона Силуанова должна состояться до конца года, сообщил журналистам глава "Транснефти" Николай Токарев.

Летом "Транснефть" и ряд компаний выступили с инициативой о передаче функций тарифообразования от ФАС к Минэкономразвития.

"К сожалению решение не принято по нашему обращению. Договорились, что у Силуанова в конце года, где-то в ближайшее время вернуться к этому вопросу. В принципе все остается актуальным, я разговаривал с партнерами, они тоже готовы вернуться к этой теме", - сказал Токарев.

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Силуанов, Антон ГермановичРоссия
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