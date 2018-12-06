"Транснефть" может начать buyback с 2019 года

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Совет директоров "Транснефти" до конца года рассмотрит параметры программы по выкупу акций (buyback), ее реализация может начаться с 2019 года, сообщил журналистам глава компании Николай Токарев.

"Такая программа у нас уже предварительно проработана, мы выносим ее на совет директоров. Она предусматривает трехлетний цикл, объем средств выделен очень приличный. Единственное, сейчас требуется просчитать мелкие детали. Совет директоров до конца декабря должен рассмотреть этот вопрос. Если он будет утвержден, то мы приступим к реализации программы со следующего года", - сказал Токарев.

Ранее сообщалось, что "Транснефть" в среднесрочной перспективе рассматривает возможность реализации программы обратного выкупа акций на 20 млрд рублей в течение трех лет ввиду недооцененности компании. Выкупленные акции могут быть использованы для опционной программы для ключевых сотрудников "Транснефти". Компания рассчитывает, что 20 млрд рублей хватит на выкуп примерно 8% привилегированных акций.

Государству через Росимущество принадлежит 100% обыкновенных акций "Транснефти" - это 78,1% уставного капитала компании. Вторая часть уставного капитала - 21,9% - представлена "префами".