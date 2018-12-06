Объем переработки в портах Мурманской области к 2024 году превысит 100 млн тонн

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Объем переработки в портах Мурманской области увеличится в два раза к 2024 году по сравнению с результатом 2017 года - до 102,4 млн тонн, заявил первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин , на пленарном заседании "Комплексное обеспечение безопасности полярного региона" в рамках VIII Международного форума "Арктика: настоящее и будущее".

"Мы ожидаем к 2024 году роста объема переработки почти в два раза - с 53,3 млн тонн в 2017 году до 102,4 млн тонн. Сегодня грузооборот морских терминалов Мурманской области составляет почти 70% грузооборота всех российских портов Арктического бассейна ", - сказал он.

По прогнозам Тюкавина, в текущем году объем составит 62,6 млн тонн, что на 15% больше результата минувшего года. В 2020 году показатель достигнет 83,6 млн тонн.

До 2025 года объем инвестиций в транспортно-инфраструктурные проекты области составит 950 млрд рублей. Обозначены четыре якорных проекта: создание Мурманского транспортного узла, проекты "Новатэка" по созданию центра крупнотоннажных морских сооружений и терминала перевалки СПГ, а также проект "Роснефти" по созданию береговой базы арктических проектов.