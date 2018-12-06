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Новак: переговоры по газу между РФ, ЕС и Украиной могут пройти во второй половине января

До этого будет проведена встреча на экспертном уровне, отметил министр энергетики России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Трехсторонняя встреча по газовому вопросу между Россией, Украиной и Евросоюзом может состояться во второй половине января, а не 11 декабря, как планировалось, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.

"Вчера мы разговаривали с еврокомиссаром (Марошем) Шефчовичем. По его предложению встреча перенесена на январь. Планировалось встретиться 11 декабря. Сейчас от Еврокомиссии поступило предложение провести встречу во второй половине января", - сказал он.

Новак отметил, что до этого будет проведена встреча на экспертном уровне.

Ранее Еврокомиссия сообщила, что Евросоюз и Украина выступают за проведение трехсторонних переговоров по газу в формате ЕС-Россия-Украина в начале следующего года.

Изначально предполагалось, что трехсторонние переговоры пройдут в октябре, однако дата встречи до сих пор не определена.

В конце 2019 года истекают подписанные в 2009 году контракты между "Газпромом" и "Нафтогазом" на поставку газа на Украину и транзит газа через территорию страны в Европу. Вопрос сохранения транзита российского газа после 2019 года обсуждается и в контексте планируемого строительства газопровода "Северный поток - 2" из России в Германию, который пойдет в обход транзитных государств.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичУкраинаГерманияРоссия
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