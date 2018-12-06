Новак: ОПЕК+ в своих решениях не ориентируется на призывы политиков в Twitter

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Министры ОПЕК+, которые с 5 по 7 декабря обсуждают возможность сокращения добычи нефти в 2019 году, не ориентируются при принятии решений на политические высказывания в Twitter. Об этом сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Мы всегда в своих обсуждениях опираемся не на твиты, а на реальную ситуацию на рынке, прогнозы, баланс спроса и предложения, наличие остатков и так далее. Ориентируемся в первую очередь на объективные показатели отрасли", - сказал он, отвечая на вопрос о реакции министров ОПЕК+ на призыв президента США Дональда Трампа к странам альянса сохранить уровень добычи, без ограничений.

Трамп в своем Twitter обратился к министрам во время заседания мониторингового комитета ОПЕК+ с призывом не сокращать добычу нефти. Президент США неоднократно обвинял ОПЕК в манипулировании ценами на нефть. Стоимость бензина в США на фоне роста нефтяных котировок этой осенью достигла четырехлетнего максимума.

Накануне в Вене прошло заседание мониторингового комитета, который рекомендовал членам альянса сократить добычу в первой половине 2019 года. Ориентировочно речь идет о сокращении добычи на 1 млн баррелей в сутки. В четверг эту рекомендацию рассмотрят министры ОПЕК, в пятницу - страны "не ОПЕК".

Сокращение добычи

Суровые климатические условия и холодная зима не позволят России быстро сократить добычу нефти в рамках ОПЕК+, в случае принятия соответствующего решения в Вене, сообщил Новак.

"Зима у нас всегда особый климатический период. И раньше мы говорили, что нам гораздо сложнее сокращать, чем другим странам. Это наши геологические и климатические условия, особенности нашей нефтедобычи", - сказал он.

Новак напомнил, что и ранее по этой же причине Россия плавно сокращала свою добычу в рамках Венского соглашения.

В Вене накануне прошло заседание мониторингового комитета, который рекомендовал членам альянса сократить добычу в первой половине 2019 года. Ориентировочно речь идет о сокращении добычи на 1 млн баррелей в сутки. В четверг эту рекомендацию рассмотрят министры ОПЕК, в пятницу - страны "не ОПЕК".